Finalmente Bonazzoli: terzo gol consecutivo, il Golden Boy dell’Inter è diventato grande

Il post lockdown ha regalato una nuova certezza alla Smpdoria e a tutto il calcio italiano: Federico Bonazzoli non è più soltanto un’eterna promessa. L’attaccante blucerchiato, con la doppietta realizzata ieri sera, ha messo a segno il terzo gol nelle ultime due partite, il quarto da quando il campionato è ripreso, il quinto in questa stagione. Oggi, a 23 anni, l’ex bimbo prodigio del settore giovanile nerazzurro sembra pronto per recitare un ruolo da protagonista anche nel calcio dei grandi.