Inter-Borna Sosa, ds Stoccarda frena: “Un addio a gennaio ci indebolirebbe”

Il calciatore piace a Marotta che starebbe pensando a lui per compensare un'eventuale partenza di Gosens. Le parole del dirigente alla Bild

Da qualche settimana si parla di Borna Sosa come del sostituto individuato da Marotta per compensare alla partenza di Gosens. Dalla Germania arrivano le parole del direttore sportivo dello Stoccarda, Sven Mislintat, che ha vorrebbe trattenerlo fino all'estate prossima.

«La Coppa del Mondo è una vetrina importantissima. Ma il mio chiaro desiderio è che Borna rimanga. È un giocatore di assoluta qualità. Sarebbe abbastanza difficile sostituirlo in estate. Un trasferimento a gennaio non andrebbe bene. Ci indebolirebbe. È molto importante mantenere la qualità della squadra e se riusciremo a mantenerla saremo abbastanza forti da restare in testa alla classifica», si legge sul sito della Bild.