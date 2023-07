Braccetto Inter, i nomi: “Piace Toloi, in lista Djalò. Approcci per quello che è il vero sogno”

L'Inter è chiamata a coprire numerosi buchi di rosa nei prossimi giorni di mercato. Uno di questi è il ruolo di braccetto di destra, che non vede al momento un'alternativa a Darmian. Secondo la Gazzetta dello Sport, il grande sogno è Pavard, ma non è il solo in lista:

"Al posto di Skriniar e D'Ambrosio è arrivato Bisseck, che sarà utilizzato anche a sinistra. Per questo serve un marcatore di piede destro che imposti e avanzi palla al piede. C'è Darmian, ma serve un suo alter ego. Il sogno da tempo è Pavard, in scadenza nel 2024 con il Bayern: l'Inter lo segue da tempo e a gennaio ha provato un approccio. Risultato? Respinta. Il Bayern non lo cede. La situazione cambierà se i tedeschi riusciranno a firmare Walker dal City? In viale della Liberazione sostengono di no, ma vale comunque la pena di tenere monitorata la situazione".