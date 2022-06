Anche Jay-Z spinge per il ritorno all’Inter: il brand Lukaku in nerazzurro rende di più

Non solo Romelu in prima persona, ma anche tutto il suo entourage (la Roc Nations su tutti) spinge per il ritorno all'Inter

Marco Macca

Non solo Romelu in prima persona, ma anche tutto il suo entourage spinge per il ritorno all'Inter. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, infatti, pure Jay-Z, titolare dell'agenzia Roc Nations, che gestisce l'immagine del belga, sarebbe favorevole al capitolo-bis a Milano, convinto che il brand Lukaku all'Inter renda di più:

"La Roc Nations, che gestisce la sua immagine (e dunque i suoi contratti pubblicitari), spinge perché torni in Italia. Non c'entra solo la felicità del loro assistito, ma il discorso è anche relativo al "brand" Lukaku che, costretto in panchina, alle prese con polemiche o "beccato" dai propri tifosi, non rende come quando era un idolo a Milano. L'aspetto del business, dunque, si lega a quello del pallone. Jay-Z sfrutterà il rapporto che ha con Boehly per aiutare il suo cliente?".

(Fonte: Corriere dello Sport)