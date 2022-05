CdS – Inter, Bremer secondo rinforzo: “Intesa perfezionata, nell’operazione…”

Per il quotidiano, il difensore brasiliano sarà il secondo acquisto dopo Onana in vista della prossima stagione

"L’intesa di massima con il suo entourage è stata raggiunta addirittura lo scorso gennaio. In seguito, il brasiliano ha allungato di un anno il suo contratto con il Torino, ma non certo per rimanere in granata, semplicemente per mettere Cairo nelle migliori condizioni per trattare la sua cessione. Con l’Inter, invece, quell’intesa è stata ulteriormente perfezionata, sgombrando così il campo da qualsiasi possibile inserimento di altri club.