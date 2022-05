Biasin: “Bremer si è promesso all’Inter. Mkhitaryan? Occasione. Punta? Ragionano su…”

La pista Dybala, il possibile rinnovo di Perisic e non solo. Fabrizio Biasin si è espresso anche su altri nomi caldi in casa Inter

La pista Dybala, il possibile rinnovo di Perisic e non solo. Fabrizio Biasin si è espresso anche su altri nomi caldi in casa Inter. Ecco le sue parole su Twitch su Bremer, ma anche sul vice-Brozovic, su Mkhitaryan e sulla punta che cerca la società.

"Bremer e l’Inter si sono promessi. Il timore è che si potesse inserire il PSG di Leonardo, grande estimatore del giocatore. Ora Leonardo non c’è più al PSG, quindi un ostacolo non c’è più. Si attende il dialogo tra Inter e Torino, il club ha già l’ok del giocatore. C’è il piacere di Bremer a giocare in nerazzurro, ora va trovato l’incastro con Cairo. Il presidente ha già promesso di liberarlo per una cifra umana. La sensazione è che l’affare si possa fare, con tutte le solite cautele perché è stato eletto miglior difensore della Serie A.

Torreira vice-Brozovic? Non è una pista che l’Inter sta seguendo. La società lavora su Asllani che piace molto soprattutto ad Ausilio. Va convinto l’Empoli però.

Mkhitaryan? Sembra che possa interessare in quanto parametro zero. La classifica di gradimento però vede più avanti Asllani nell’immediato per il centrocampo.

Bastoni in uscita? Dipende solo dalle offerte. Se mai arriverà, la prenderanno in considerazione. Ma non c’è l’equazione dentro Bremer e fuori Bastoni. Se mai de Vrij per Bremer…

Punta? È il più grande dilemma da sciogliere. Al di là di tutti i nomi, all’Inter serve una prima punta. Scamacca era una pista molto calda e si è raffreddata, sono dell’idea che stiano ragionando su un’alternativa, ma ancora non c’è un nome concreto. Serve un 9 con caratteristiche fisiche importanti", le sue parole al canale di Calciomercato.it.