Libero – Inter-Brozovic, serve l’incastro giusto. Prima un altro rinnovo

I dirigenti dell'Inter sono al lavoro per altri rinnovi di contratto dopo quello di ieri di Lautaro Martinez

Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez di ieri, l'Inter è al lavoro per altri prolungamenti di contratto. Quelli dei dirigenti in primo luogo, ma non solo. Ne parla così Fabrizio Biasin su Libero: "Si attendono i prolungamenti di altri tesserati (Barella sarà il prossimo, c’è già un accordo di massima, per Brozovic invece tocca trovare “l’incastro giusto”)", si legge.