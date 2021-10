Inter, il progetto di Zhang non si ferma: rinnovo triennale anche per la dirigenza

Continuità dentro e fuori dal campo: il presidente nerazzurro non lascia e rilancia, la strategia del club non cambia

Fabio Alampi

Continuità, in campo e fuori: dopo i rinnovi di colonne della squadra come Lautaro, Barella e Brozovic, l'Inter provvederà a blindare anche i vertici della dirigenza È questa l'intenzione della famiglia Zhang, che per bocca del presidente Steven ha ribadito la propria intenzione di rimanere alla guida del club. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

"Collegato da Nanchino, Steven Zhang è ricomparso in carne e ossa davanti al mondo Inter per zittire le malelingue, tranquillizzare i tifosi, parlare di presente, futuro e anche un po' di passato. Tutto in un colpo solo. Si è rivolto agli azionisti, riuniti ancora per via telematica per approvare il bilancio che dice -245,6, rosso più rosso nella storia del calcio italiano, e ha colto l'occasione per ripetere una volta di più il messaggio chiave di questi mesi: Suning non vende e si impegna nel club nerazzurro per un bel po' ancora".

Il progetto prosegue

"Il presidente tornerà in Italia tra fine dicembre e inizio gennaio e darà subito una penna alla sua intera dirigenza per firmare il rinnovo triennale, già deciso da mesi ormai. Non è un caso che l'a.d. corporate Alessandro Antonello e Marotta stesso faranno parte ancora di un Cda riconfermato in toto fino a fine giugno 2024. Insomma, continuità aziendale e nessun cambio di proprietà all'orizzonte, nonostante Suning abbia dato in pegno triennale le proprie quote nerazzurre dopo aver ricevuto un prestito di 275 milioni dal fondo americano Oaktree".