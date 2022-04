Inter: Vice Brozovic, Xeka ma non solo. “La pista più calda è un’altra”

Il club nerazzurro in estate cercherà di trovare un centrocampista che possa sostituire il croato in caso di squalifiche o infortuni

Se ne parla da un po' ma soprattutto da quando l'Inter si è resa conto che con Brozovic e senza Brozovic fa tutta la differenza del mondo. Quando il croato ha avuto problemi fisici, come nell'ultimo periodo, la sua assenza si è fatta sentire e le sue caratteristiche assolutamente uniche non hanno permesso ad Inzaghi di pescare tra i titolari o in panchina il centrocampista che poteva sostituirlo nella sua zona di competenza, davanti alla difesa. Forse poteva farlo Sensi, ma il tecnico nerazzurro non gli ha dato molto spazio e lui ha optato per il prestito alla Samp.

Per questo, spiegano diverse fonti, la società interista in estate cercherà un vice Brozovic. E sono due i nomi ricorrenti in questo momento. Uno sarebbe stato proposto al club e si tratterebbe del portoghese del Lille, Xeka, ma - secondo quanto riporta SportMediaset - la pista più calda sarebbe quella che porta in casa Mourinho. Alla Roma Jordan Veretout non è riuscito a dare il suo contributo, avrebbe rotto con il club giallorosso e l'allenatore e per questo, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, sarebbe stato messo sul mercato.