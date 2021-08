Inter, via Lukaku: il budget sarà investito su tre giocatori, i nomi. E per Zapata…

Club nerazzurro al lavoro per reinvestire una parte dei soldi che arriveranno dalla cessione dell'attaccante belga

"Per Zapata ormai l'unica condizione necessaria è che l'Atalanta chiuda in fretta per il sostituto. Domani sarà una giornata importante perché Percassi e Marina Granovskaia si incontreranno per decidere l'affare Abraham, attaccante individuato come possibile erede del colombiano a Bergamo. Qualora non si completasse l'incastro, in orbita Inter riprenderebbe quota il nome di Joaquin Correa della Lazio".