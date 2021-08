Inter, Nainggolan tra la preferenza Cagliari e il Besiktas: la verità. E Nandez…

Gli aggiornamenti sulle due trattative che il club nerazzurro sta portando avanti con la società sarda in queste ore

“Il Cagliari resta in cima ai pensieri del Ninja, il ritorno in rossoblù resta la soluzione preferita rispetto alle altre possibilità che si sono recentemente aperte, come l'opzione Besiktas in Turchia, ma l'operazione resta estremamente complicata. Non solo per i discorsi paralleli che l'Inter porta avanti con Giulini per Nahitan Nandez, altro tema caldo e delicato per gli sviluppi delle ultime ore e lo sfogo del centrocampista uruguaiano, ma anche per le condizioni economiche proprie dell'affare: l'ingaggio da 4,5 milioni di euro netti che Nainggolan percepisce in nerazzurro è fuori portata per il Cagliari, ma la società di viale della Liberazione e Suning non hanno mai aperto all'idea di partecipare al pagamento dello stipendio e di versare una buonuscita per favorire il suo passaggio in rossoblù. Si continua a lavorare, alla ricerca di una soluzione che soddisfi tutte le parti”, si legge.