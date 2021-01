SM – Caicedo, l’Inter sonda il terreno: la richiesta della Lazio. Ma c’è un doppio ostacolo

C’è uno scontento in casa Lazio ed è Felipe Caicedo. L’attaccante vorrebbe giocare con più continuità e le offerte di mercato potrebbero portarlo lontano dalla Lazio pronta ad ascoltare i club interessati. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l’Inter, sempre alla ricerca di un vice Lukaku, avrebbe sondato il terreno per l’attaccante. Lotito non fa muro ma neppure sconti.

“I biancocelesti sono pronti a prendere in considerazione eventuali offerte e valutano il suo cartellino non meno di 8 milioni. L’Inter, impegnata ora in altre operazioni prioritarie (le uscite di Pinamonti ed Eriksen) e con forti, fortissime limitazioni finanziarie, ha comunque sondato il terreno. Oltre all’ostacolo Lotito c’è però anche quello legato alla volontà del giocatore di trovare spazio con continuità, cosa che inevitabilmente in nerazzurro non avverrebbe. A lusingarlo, però, la possibilità di poter puntare, a 32 anni compiuti, allo scudetto con maggiori possibilità. Di certo, fino alla fine di gennaio, il futuro di Caicedo potrebbe riservare svolte sorprendenti”.

(Sport Mediaset)