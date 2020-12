Tare: “Dobbiamo tornare a vincere, come in Champions”. E poi svela un retroscena su Caicedo

Il ds della Lazio Tare ha parlato a Sky Sport, prima della sfida col Napoli, del momento della squadra di Inzaghi e anche dell’attaccante Caicedo, chiacchierato sul mercato

“La squadra deve tornare a vincere e a fare le partite dello scorso anno e della Champions di quest’anno. C’è stato un dislivello tra le partite europee e quelle in campionato. Caicedo alla fine della stagione scorsa aveva un accordo di prendere in considerazione un’offerta dal Qatar. Per questo avevamo preso Muriqi. Poi la proposta non è stata più concreta. Siamo molto contenti e felice che sia rimasto. Mai niente con la Fiorentina, non abbiamo mai messo in discussione la sua permanenza”.