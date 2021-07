Inter: il sacrificio di Hakimi e un input chiarissimo sul mercato in uscita

L'esterno marocchino è sempre più vicino al PSG, i nerazzurri studiano le prossime mosse di mercato tra uscite e colpi in entrata

L'Inter ha le idee chiare in chiave mercato. Con Achraf Hakimi sempre più vicino al PSG, i nerazzurri potranno poi respirare e muoversi parallelamente su operazioni minori in uscita e colpi da regalare a Simone Inzaghi in entrata. Non sono previste infatti altre cessioni illustri, come sottolineato anche da Calciomercato.com: "L’Inter non ha alcuna intenzione di lasciar partire Lautaro Martinez. È quanto Ausilio e Marotta hanno confermato al suo agente, Alejandro Camano, presente a Milano anche per definire la cessione di Hakimi (altro suo assistito) al Psg. Quello del marocchino dovrebbe essere l’unico vero sacrificio di mercato, da viale della Liberazione l’input è chiarissimo: non vogliamo assolutamente smantellare la squadra, anche perché l’anno prossimo, con le altre che si stanno attrezzando, non sarà un gioco da ragazzi centrare gli obiettivi", si legge.