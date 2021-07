Hakimi, Inter incassa più di 70 mln e ne risparmia altri 4 dal Real: i dettagli

Mancano alcuni dettagli per definire il passaggio del giocatore al club francese

Presente a Rimini in occasione dell’evento di apertura del calciomercato, Beppe Marotta ha confermato che la trattativa per il trasferimento di Hakimi al Psg è a un passo dalla conclusione. "Nel giro di 24 ore credo si possa arrivare alla conclusione". Che poi ha aggiunto: "Piccole formalità da sbrigare". Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il motivo porta il nome del Real Madrid. Nell'accordo sottoscritto con l'Inter nella passata stagione, il club di Florentino Perez ha siglato una prelazione per pareggiare offerte future sul giocatore.

Inoltre, emergono ulteriori dettagli sul reale costo del cartellino del giocatore. "Al momento dell'accordo l'Inter ha pattuito 40 milioni più 5 di bonus. Di cui però, in realtà, ne dovrà corrispondere solo 1, cioè l'equivalente per lo scudetto raggiunto. Gli altri 4 erano legati a bonus futuri, che però il giocatore non potrà conseguire con la maglia nerazzurra, visto che cambierà squadra. Di qui, un risparmio importante per le casse dei milanesi, che adesso potranno guardare al futuro".