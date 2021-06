Retroscena Inter: il vero colpo che aveva chiesto Conte prima dell’addio

L'ex allenatore nerazzurro aveva già le idee chiare in chiave mercato dopo la vittoria dello scudetto. Poi però è arrivato l'addio

Antonio Conte aveva ben chiari gli obiettivi di mercato della sua Inter prima dell'addio maturato nelle scorse settimane. In particolare, dopo la vittoria dello scudetto e in vista della nuova stagione, l'allenatore aveva fatto una richiesta specifica alla società, come priorità sul mercato: un esterno sinistro a tutta fascia. Lo stesso obiettivo indicato dal nuovo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. La prima scelta per il ruolo è Emerson Palmieri, ma al momento la richiesta di 20 milioni di euro del Chelsea è considerata troppo alta.