Inter, sì di Emerson Palmieri: intesa sul contratto, si tratta col Chelsea

Emerson Palmieri è un obiettivo concreto dell'Inter: ecco le ultime novità e la probabile trattativa con il Chelsea

Uno dei nomi accostati maggiormente all'Inter è Emerson Palmieri , il cui nome è rimasto nei dossier nerazzurri da anni ma che potrebbe approdare a Milano in estate. A parlarne è La Gazzetta dello Sport che anticipa quella che potrebbe essere una sfida a due tra Inter e Napoli di Spalletti. "È il tecnico che lo lanciò alla Roma, e allora non è un caso che ci sia proprio il Napoli sulle tracce di Emerson. I nerazzurri sanno però di avere in pugno il gradimento del giocatore, al quale garantire su più anni - almeno quattro - lo stesso ingaggio che attualmente percepisce al Chelsea, ovvero 3,5 milioni di euro".

A frenare, però, è il Chelsea che avanza una richiesta di 20 milioni di euro per il cartellino di un giocatore il cui contratto scadrà nel 2022. L'Inter usa pazienza e non vuole investire più di 10 milioni di euro e, al momento, non ci sono le condizioni economiche perché si trovi un accordo. "C’è bisogno di chiudere il bilancio al 30 giugno senza appesantirlo di nuove operazioni, anzi se possibile c’è la necessità di alleggerire i costi. Ecco perché è logico immaginare che l’affondo per Emerson possa arrivare dopo l’Europeo. Nel frattempo sarà stato ceduto Hakimi", spiega La Rosea.