Inter e Milan su De Paul: perché l’Atletico Madrid non ha ancora chiuso il colpo

Le ultimissime sulla trattativa per l'argentino, che vuole lasciare l'Udinese per giocare la Champions League

Inter e Milan non mollano Rodrigo De Paul. Il trequartista argentino vuole lasciare l’Udinese per giocare la Champions League, in pole position al momento c’è l’Atletico Madrid. Perché gli spagnoli non hanno ancora chiuso il colpo?