Cagliari, Nainggolan a un passo: trovata intesa anche sull’ingaggio. L’Inter…

Il centrocampista belga sempre più vicino alla permanenza al Cagliari

Nainggolan sempre più vicino. Ma Godin e Nandez sempre più lontani. Per il belga, Cagliari e Inter sarebbero a un passo dall'accordo per il trasferimento del Ninja in Sardegna a titolo definitivo. Anche perché non è un mistero che Nainggolan voglia concludere la carriera con la maglia rossoblu. Le due società e il centrocampista avrebbero trovato un'intesa di massima anche sull'ingaggio. Soprattutto tendendo conto del fatto che l'Inter non ha nessuna intenzione di spendere tanto (c'è ancora un anno di contratto) per un giocatore che non rientra più nei piani del club. E che il Cagliari, come l'Inter, è in piena spending review.