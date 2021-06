Inter, De Paul si allontana: ecco l’offerta con contropartita dell’Atletico

Novità sul futuro dell'argentino, da lungo nel mirino dei nerazzurri. Il Cholo Simeone fa sul serio, ma l'Udinese non fa sconti

L’ Atletico Madrid fa sul serio per Rodrigo De Paul . Inter e Milan restano fortemente interessate all’argentino, ma i Colchoneros sono in pole e vogliono chiudere il colpo richiesto dal Cholo Simeone.

Come riportato da Sky Sport, è arrivato il rilancio del club di Madrid, “ma ancora non c’è un accordo tra le parti: la prima offerta dei Colchoneros di 20 milioni più un giocatore (Nehuen Perez) è stata rifiutata. Si continua a trattare”, si legge. La valutazione che l’Udinese fa di De Paul è 40 milioni di euro. Inter e Milan osservano con attenzione e per il momento non rilanciano.