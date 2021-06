Mercato Inter, occhio all’enorme plusvalenza: “Servono 40 milioni per l’addio”

Non è da escludere l'addio di un giocatore che era arrivato in nerazzurro a parametro zero e ora vale 40 milioni.

Alessandro Cosattini

I primi passi di Simone Inzaghi nel mondo Inter e un contatto già nei giorni scorsi con una sua vecchia conoscenza: Stefan de Vrij. Dopo il “tradimento” ai tempi della Lazio, l'allenatore e il centrale olandese sono pronti a incontrarsi di nuovo, questa volta in nerazzurro. Mino Raiola permettendo.

L’agente del difensore, infatti, attende ancora una chiamata dalla proprietà nerazzurra per discutere del rinnovo dopo la vittoria dello scudetto. Come sottolinea l’edizione online della Gazzetta dello Sport, “per De Vrij, che essendo arrivato a zero garantirebbe un'enorme plusvalenza, servono 40 milioni di euro”. Nessuno è intoccabile al momento nei nerazzurri, anche se l'indiziato principale a dire addio resta Achraf Hakimi.