ESCLUSIVA Dalmat: “Clauss? Siamo l’Inter, serve altro. Tengano Hakimi e vendano…”

L'ex centrocampista francese dice la sua sul momento dei nerazzurri: "Sorpreso da Conte ma Inzaghi è la scelta migliore per il post"

Fabio Alampi

In casa Inter la gioia per la conquista di quello scudetto atteso 11 anni è svanita nel giro di pochi giorni, lasciando spazio a preoccupazioni economiche e tecniche, culminate con l'addio di Antonio Conte e con le voci incessanti di partenze eccellenti. Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Stephan Dalmat, ex centrocampista nerazzurro sempre molto interessato alle vicende interiste.

L'Inter ha vinto lo scudetto 11 anni dopo l'ultima volta: cosa pensi della stagione dei nerazzurri?

Sono veramente molto felice, hanno fatto una grande stagione, vincendo tutti gli scontri diretti. L'uscita anticipata dalla Champions League e la mancata partecipazione all'Europa League gli ha permesso di concentrarsi solo sul campionato, e non hanno fallito.

Pochi giorni fa è arrivata la notizia dell'addio di Antonio Conte: ti aspettavi un finale del genere?

Per me è stata una sorpresa: non ho mai visto un allenatore che va via dopo aver vinto uno scudetto. Sicuramente avrà avuto le sue ragioni, anche se non capisco come sia stato possibile.

Al suo posto, non sembrano esserci più dubbi, arriverà Simone Inzaghi, reduce stagioni positive alla Lazio: pensi che possa essere la scelta giusta?

Penso che sia una scelta positiva: ha fatto bene alla Lazio, è giovane ma ha già esperienza. È difficile trovare di meglio, alcuni sono sotto contratto da altre parti e altri non sono al livello dell'Inter. Mi sembra una buona scelta, vedremo.

Si parla tanto di possibili cessioni di top player, su tutti Hakimi: pensi che sarebbe difficile fare a meno di un giocatore come lui?

Se l'Inter vuole aprire un ciclo non deve vendere i suoi migliori giocatori, ma non so come sia la situazione finanziaria del club. Di sicuro se dovesse vendere alcuni big sarebbe un passo indietro.

Tra i possibili sostituti si è fatto anche il nome di Jonathan Clauss del Lens, tua ex squadra: che tipo di giocatore è? Cosa ne pensi?

Clauss è un buon giocatore, in questa stagione ha fatto bene, ma siamo l'Inter: devono prendere giocatori con più esperienza ad alti livelli. Clauss è comunque un buon giocatore che può trovare il suo spazio all'interno della rosa.

Se l'Inter dovesse ritrovarsi costretta a rinunciare a un top player, chi sacrificheresti?

Direi Lautaro Martinez. Lukaku e Hakimi sono difficili da sostituire, mentre per qunto riguarda Lautaro sarebbe più facile trovare un giocatore del suo livello, bisognerebbe solo cercare.