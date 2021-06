Inter: la comunicazione fatta da Inzaghi alla società su un giocatore in bilico

Il nuovo allenatore nerazzurro si è espresso chiaramente su un calciatore in bilico: ora è tutto nelle mani della società

Si è espresso Simone Inzaghi in prima persona su un giocatore che era in bilico in casa Inter. La società ha subito chiesto al nuovo allenatore un suo pensiero, prima di trattare il rinnovo di contratto. E il tecnico nerazzurro si è espresso favorevolmente, come svelato da TMW.