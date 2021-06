Inter, la priorità di Inzaghi sul mercato è la stessa indicata da Conte

Il nuovo allenatore nerazzurro ha le idee chiare e ha indicato alla dirigenza il ruolo in cui serve urgentemente un rinforzo

La stessa indicazione che aveva dato Antonio Conte in chiave mercato. Il nuovo allenatore dell'Inter Simone Inzaghi oggi è stato annunciato ufficialmente e poi ha pranzato con i dirigenti nerazzurri ad Appiano Gentile, prima della visita alla sede. Si è parlato subito di mercato e - come riporta Calciomercato.com - in vista del prossimo mercato la priorità dettata alla dirigenza nerazzurra è la stessa che aveva dato Antonio Conte: acquistare un terzino/esterno sinistro mancino di ruolo. Il primo nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri al momento è quello di Emerson Palmieri.