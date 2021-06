Inter, osservato speciale Musso: i rapporti con l’Udinese e la richiesta…

Il portiere argentino è tra i giocatori monitorati per il futuro in vista del dopo Handanovic: le condizioni per il colpo

L'Inter continua a tenere d'occhio il profilo di Juan Musso per il futuro della porta. È tra gli osservati speciali per il dopo Samir Handanovic, ma l'Udinese non fa sconti e lo valuta almeno 30 milioni di euro. Il portiere argentino è il preferito dei nerazzurri e gli ottimi rapporti tra le due società possono agevolare la trattativa, che al momento non è ancora partita. Riflessioni in corso in casa Inter, il dopo Handanovic non è una priorità, ma un pensiero per il futuro sì. E Musso piace parecchio alla società.