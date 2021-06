Inter, avanti con Handanovic ma si pensa al futuro: i tre nomi per la porta

Sarà ancora il capitano nerazzurro a guidare la formazione di Simone Inzaghi dalla porta, ma attenzione ai profili seguiti per il futuro.

Avanti con capitan Samir Handanovic per un’altra stagione. È la decisione di casa Inter verso il nuovo campionato, ma occhio al futuro della porta visto che il numero uno nerazzurro compirà 37 anni. Tre su tutti gli osservati speciali dell’Inter in Italia .

Il primo è sicuramente Juan Musso, portiere dell’Udinese seguito anche dalla Roma e valutato circa 25/30 milioni di euro. Il secondo è Marco Silvestri del Verona, in uscita dal club e anche lui nel mirino anche dei giallorossi. Poi c’è Pierluigi Gollini, apprezzato dalla società e al momento all’Atalanta. In caso di addio, i nerazzurri ci penserebbero sicuramente. Sono questi al momento i profili caldi per il futuro della porta dell’Inter.