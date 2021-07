Inter, Nandez obiettivo numero uno di mercato: “Accordo sull’ingaggio, le cifre”

Già raggiunta l'intesa tra il club nerazzurro e il duttile centrocampista: le cifre dell'ingaggio pronto per Nandez

L’Inter prova a stringere per Nahitan Nandez. Ieri i dirigenti nerazzurri e il Cagliari si sono incontrati per parlare del centrocampista e nelle prossime ore può andare in scena un nuovo summit. Come riporta La Repubblica, “il centrocampista uruguaiano è l'obiettivo numero uno di Simone Inzaghi. Il Cagliari ha aperto al trasferimento - si stanno studiando le formule - per accontentare la richiesta del calciatore di giocare nell'Inter. L'accordo tra la società nerazzurra e l'entourage del centrocampista è stato raggiunto: quadriennale da 3 milioni di euro a stagione”, si legge.