Sky – Inter, dopo Pinamonti il prossimo a partire può essere Casadei: lo scenario

Dopo Andrea Pinamonti, l’Inter ragiona sulla cessione di Cesare Casadei. Lo ha svelato Sky Sport, secondo cui il prossimo a lasciare i nerazzurri può essere proprio il gioiello della Primavera. Attenzione al Chelsea, si attende un ritorno dei Blues per il giocatore, ma in corsa ci sono anche Nizza e Sassuolo. Possono essere ore decisive per Casadei, a segno ieri nell’ultimo test pre-campionato contro il Sant’Angelo Lodigiano.