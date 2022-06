Pedullà: “Settimana decisiva per Asllani, poi Inter su Bremer. E fare cassa…”

"L'Inter è ai dettagli per Bellanova ed è decisiva questa settimana anche per Asllani, per chiudere l'accordo. Lukaku è un'operazione complicata ma spera nel ritorno a Milano e farà il diavolo a quattro per tornare e ottenere il via libera del Chelsea. Su Dybala le cose sono quelle da ormai un mese e mezzo". A Si Alfredo Pedullà ha parlato in questi termini del mercato nerazzurro. Ha spiegato anche che domani dovrebbe esserci un incontro per Cambiaso e su Bremer ribadisce che il giocatore ha dato la parola al club nerazzurro. "Poi le parole qualcuno se le può rimangiare e non mi riferisco al calciatore", ha sottolineato.