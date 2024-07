"In quest'ottica possiamo dirvi che le due squadre hanno già raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore 23enne al Brest. Nonostante tutto e secondo le nostre indiscrezioni, la trattativa è ancora lontana dall'essere finalizzata. Il motivo è semplice: se in questo momento il Brest sta trattando con il centravanti valutato 7 milioni di euro, quest'ultimo per il momento non è necessariamente entusiasta dell'idea di tornare al Ty'Zefs".