TS – Inter, Castrovilli piace molto a Marotta per due motivi

Gaetano Castrovilli è tra gli obiettivi di mercato dell’Inter per la prossima stagione. Il calciatore piace alla dirigenza nerazzurra per due motivi in particolare. Spiega TuttoSport: “L’età – è un 1997 – e il passaporto italiano, sono poi due caratteristiche che piacciono molto a Marotta che, come noto, punta a italianizzare sempre di più lo spogliatoio. Ovviamente non sarà facile strapparlo alla Fiorentina di un Commisso ambizioso. Ma la Fiorentina ha preso Pulgar la scorsa estate, Duncan a gennaio e Amrabat per la prossima annata. Dunque con un’offerta congrua – magari inserendo Dalbert come contropartita – chissà che non sia possibile portarlo via”.