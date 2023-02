Inter, il profilo giusto per il colpo a centrocampo. “Promosso a pieni voti da Ausilio”

L'ipotesi di uno scambio tra Inter e Barcellona con Brozovic e Kessié protagonisti non si è concretizzata a gennaio, anche se i due club ne hanno discusso per diversi giorni. Il club nerazzurro, in vista di giugno, potrebbe fare altre valutazioni, qualora arrivassero offerte per il croato:

"Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante per l’Inter e soddisfacente per il giocatore (risulta difficile che Brozovic possa rifiutare il Barcellona...), l’idea sarebbe di puntellare l’organico con un centrocampista fisico, un Kessie che però non prenda 7 milioni come l’originale. L’identikit porta a un altro giocatore già promosso a pieni voti da Ausilio, ovvero Yunus Musah del Valencia, pure lui monitorato con grande attenzione dagli osservatori nerazzurri nel corso della stagione", spiega l'edizione odierna di Tuttosport.