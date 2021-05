CdS – Inter, cessione di lusso? Occhio a quei quattro. Il più probabile…

Il focus del quotidiano sulla lista di nomi dalla quale potrebbe emergere il possibile sacrificato di questa estate

L'Inter si gode il suo diciannovesimo scudetto e ha rimandato alle prossime settimane qualsiasi discorso sul futuro. Il Corriere dello Sport insiste sull'eventualità di dover rinunciare ad un big per sistemare un bilancio che non sorride principalmente a causa degli stadi chiusi. Nel caso in cui ci fosse questo bisogno, ci sarebbero alcuni giocatori che - secondo il quotidiano - potrebbero lasciare Milano con meno difficoltà di altri.

Il primo è Lautaro Martinez: "Il rinnovo è impostato ed è considerato un top, ma se il Barcellona tornerà ad offrire certe cifre, non vanno escluse sorprese. Attenzione anche a quello che può accadere con Skriniar e De Vrij, soprattutto con quest'ultimo perché è in rotta con la Seg, la sua agenzia di procuratori, e vicino a Raiola, maestro di trasferimenti. Le richieste all'olandese non mancano, ma togliere un “mattone” da quel... muro dei tre dietro costruito da Conte non è il massimo. Più probabile che le valige le faccia Eriksen, autore di due reti pesanti in chiave scudetto contro Napoli e Crotone: il danese in Inghilterra ha mercato e un ingaggio pesante".