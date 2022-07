Inter, con Vidal al via la fase delle cessioni celebri: “Ora questi due addii”

Cessioni in vista in casa Inter. Dopo aver già ufficializzato 5 colpi in entrata per la rosa di Inzaghi, la dirigenza è al lavoro in uscita

Alessandro Cosattini

Cessioni in vista in casa Inter. Dopo aver già ufficializzato cinque colpi in entrata per la rosa di Simone Inzaghi, la dirigenza nerazzurra è al lavoro in uscita. La Repubblica svela le prossime due operazioni che si trovano sull’agenda di Beppe Marotta e Piero Ausilio dopo l’addio di Arturo Vidal destinazione Flamengo.

“Si apre per l'Inter la fase delle cessioni celebri. E l'augurio alla Pinetina è che Alexis Sanchez voglia seguire l'esempio, magari scegliendo a sua volta il Brasile. Ieri intanto, con filmati dedicati sui propri canali social, il club ha salutato quattro giocatori che non faranno più parte della rosa della prossima stagione: Andrea Ranocchia, passato al Monza, Ivan Perisic, volato al Tottenham, Matias Vecino, al momento svincolato e corteggiato dall'Olympique Marsiglia di Tudor, ed Aleksander Kolarov, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato.

Ma non è certo finita qui. L'addio di Skriniar, con ogni probabilità prossimo giocatore del Psg, dovrebbe portare nelle casse nerazzurre 70 milioni, di cui una trentina saranno reinvestiti nel tentativo di acquistare Bremer, migliore difensore della scorsa stagione in Serie A. E la partenza di De Vrij, che piace in Premier League, potrebbe liberare spazio per Milenkovic della Fiorentina”, si legge.