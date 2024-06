C'è una promessa del 2023 su cui l'Inter spera di fare leva e strappare un sì fondamentale per il mercato estivo. Anche perché, come noto, Bento è da tempo il primo nome della lista per la porta nerazzurra.

"Fu il suo club, l’Athletico Paranaense, a stoppare il suo desiderio di raggiungere Milano. Con la promessa, però, di lasciarlo andare l’anno dopo. Ebbene, siamo arrivati a quel punto. La disponibilità per una cessione c’è. Ma l’Inter teme che sia in atto un gioco al rialzo a cui non intende sottostare. E così si spiegano le richieste di informazioni per il genoano Martinez e l’udinese Okoye".