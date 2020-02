Il mercato non si ferma, Inter su Chiesa: contatti con Fiorentina ed entourage. Ma la Juve…

Il mercato è terminato da poche ore ma le società sono già proiettate a quello estivo. Tra i nomi più caldi in ottica giugno c’è, senza ombra di dubbio, quello di Federico Chiesa.

Negli ultimi tempi il papà-agente Enrico ha ricucito i rapporti con la Fiorentina e si va verso il prolungamento di contratto, ora in scadenza a giugno 2022 ma Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia: “La Juventus entro un paio di mesi stilerà i programmi per la prossima stagione e il nome di Chiesa è sempre nei pensieri del management di Andrea Agnelli. In definitiva è il miglior talento italiano nel ruolo e la vetrina del prossimo Europeo può decretarne la definitiva affermazione. Tanto più che in silenzio in questi mesi anche l’Inter ha messo gli occhi su di lui, prendendo contatto sia con la società viola che con l’entourage del giocatore. Inutile dire che l’ingresso in scena nerazzurro è un’implicita pressione per le strategie bianconere. Come al solito la concorrenza tra le due big d’Italia produce effetti a cascata”, spiega la Rosea che poi sottolinea come la vetrina Stadium e l’Europeo alle porte potrebbe far sì che Chiesa stuzzichi anche le big europee, sebbene il giocatore preferisca l’Italia.