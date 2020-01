“Via libera di Commisso: Inter e Juve vanno in Chiesa. Per la prima volta il presidente della Fiorentina apre alla cessione del talento viola: le due regine del campionato si contendono il titolo d’inverno e si sfidano a tutto campo anche per Tonali”. La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 11 gennaio 2020 in merito alle parole di Commisso su Chiesa.

Si parla anche di Eriksen-Inter: “Eriksen per Conte: Marotta accelera”, il commento del quotidiano in prima pagina.