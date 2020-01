In queste ultime ore di mercato, l’Inter è alla ricerca di un attaccante low cost da regalare ad Antonio Conte. Intanto la società nerazzurra pensa anche al futuro, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà dagli studi di Sport Italia, l’Inter pensa seriamente a Federico Chiesa per la prossima estate. Qualche giorno fa il presidente Commisso aveva dichiarato: “Federico starà con noi ma se vuole andare via, e ci saranno cose giuste per la Fiorentina, forse…“.

(Sport Italia)