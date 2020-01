Pandev, niente ritorno all’Inter: il Genoa dice no alla cessione. Nerazzurri su Slimani

Nonostante le parole di Marotta, il mercato dell’Inter potrebbe non fermarsi a Young, Moses ed Eriksen. La società nerazzurra è alla ricerca di un attaccante e regalare ad Antonio Conte un’alternativa low cost. Nelle ultime ore si è fatto il nome di una vecchia conoscenza nerazzurra, quello di Goran Pandev. Ma secondo quanto riporta Sky Sport, il macedone non si muove dal Genoa, dal momento che i rossoblù lo ritengono troppo importante per la rincorsa salvezza. Ecco perché i nerazzurri hanno messo nel mirino Islam Slimani, punta classe 1988 che al momento gioca in Ligue 1, al Monaco. “In Francia è arrivato in prestito dal Leicester, motivo per cui all’Inter serve l’ok di entrambi i club (non facile considerando il poco tempo a disposizione)“.

(Sky Sport)