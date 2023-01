Dopo Skriniar, Demiral nome caldo: Inter può chiudere con questa formula

Merih Demiral. È il primo nome sulla lista dei dirigenti dell’Inter per sostituire Milan Skriniar. Lavori in corso su due fronti: con il PSG per trovare l’accordo per l’addio immediato del difensore ex Samp, con l’Atalanta per sostituirlo. 20 milioni, è la cifra richiesta dai nerazzurri per cedere subito Skriniar. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione da calciomercato.com.