Inter, cifre e condizioni per i colpi Bremer e Milenkovic. Addio Skriniar per 70 mln

L’addio illustre in difesa, ma anche i colpi in entrata per il reparto arretrato. Repubblica svela le strategie di mercato dell’Inter

Alessandro Cosattini

L’addio illustre in difesa, ma anche i colpi in serbo in entrata per rinforzare il reparto arretrato. La Repubblica svela le strategie di mercato dell’Inter dopo il ritorno di Romelu Lukaku di ieri: “Passando alla difesa, dalla cessione di Skriniar l’Inter vuole portare a casa 70 milioni. Soldi da reinvestire in parte nel cartellino di Bremer, per cui ne potrebbero bastare 28, dal momento che una clausola del suo contratto col Torino prevede che il prossimo gennaio possa liberarsi a fronte di un’offerta di 25.

Milenkovic è la prima scelta in caso dovesse partire anche De Vrij, corteggiato dal Chelsea. La Viola per il serbo chiede 15 milioni, nonostante la scadenza di contratto nel 2023. Commisso spera di scatenare un’asta, visto che il giocatore piace anche al Napoli, che potrebbe fare sul serio se partisse Koulibaly. Ma Marotta le aste non le ama”, si legge.