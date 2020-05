Inter, il ‘codice cifrato’ rivela il sogno di Conte: che nome! Marotta ha già risolto l’enigma

Fra tanti dubbi legati alla difficile situazione coronavirus, c’è una grande certezza: Inter e Juventus continueranno a sfidarsi senza esclusione di colpi. In campo, ma anche sul mercato. E il nome sul quale tutti ora puntano l’attenzione è quello di Paul Pogba. ‘PP‘, il codice cifrato di facile soluzione che riporta la Gazzetta dello Sport. Saranno Marotta e Conte, che lo hanno portato in bianconero, a decifrarlo prima e, di conseguenza, a convincerlo a vestire nerazzurro?

“È fatale che i due club (Inter e Juventus, ndr) si scontrino su quasi tutti i terreni di mercato, siano essi obiettivi reali o anche solo azioni di disturbo. E’ stato così per Kulusevski, è così per Chiesa. E non c’è da stupirsi, dunque, se nelle liste delle due società compaia una doppia PP, che non è un codice cifrato ma sono le iniziali di Paul Pogba. Il francese non è mai davvero uscito dai radar bianconeri. Ma se la mossa la facesse l’Inter? E se Antonio Conte volesse/potesse togliersi lo sfizio di portare in nerazzurro una sua creatura?“, scrive la rosea.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)