"Anche con Arnautovic bisognerà parlare perché sta respingendo tutte le manifestazioni di interesse, in ultime quelle di Trabzonspor e Besiktas. L’austriaco non ne vuole sapere di andare via ed è convinto di poter sfruttare l’infortunio di Taremi per mettersi in mostra. Paradossale che, visto il ko dell’iraniano e in attesa di Thuram e del rientro di Lautaro, Correa e Arnautovic abbiano giocato titolari in coppia il test contro il Pisa di ieri sera. Finché uno non esce, l’Inter non potrà aggiungere la quinta punta al reparto offensivo. I bloccamercato di casa nerazzurra ricordano che i club pagano gli errori di mercato sul lungo periodo".