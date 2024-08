"Inutile pensare a loro come titolari credibili contro la squadra che (al momento) appartiene ancora al vichingo a lungo corteggiato. Albert Gudmundsson serviva per dare più profondità in avanti, ma la luce sull’islandese è calata anche per le sue vicende giudiziarie in patria (ora sembra a un passo dalla Fiorentina). Il problema della quarta punta esiste ancora ma, in attesa di prendere una via definitiva dopo un colloquio con Arna, la croce la porta sempre a Lautaro", scrive La Gazzetta dello Sport.