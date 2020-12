La Stampa – L’Inter punta Gervinho ma sogna il colpo ad effetto. Futuro Eriksen: ecco il punto

Manca sempre meno all’inizio del calciomercato ma l’Inter sembra avere già le idee chiarissime: due sono i grandi obiettivi da raggiungere, ossia un attaccante e un centrocampista. L’Inter “punta Gervinho, ma sogna il Papu Gomez per il colpo ad effetto”, riporta l’edizione odierna de La Stampa. Per comprare, però, bisogna prima vendere e tutto parte dalle cessioni di Nainggolan ed Eriksen. “Il danese piace al Psg, che offre Paredes (gradito a Conte), o può tornare in Inghilterra dove può decollare uno scambio con Xhaka dell’Arsenal. Per l’attacco, invece, torna di moda Gervinho del Parma e l’Inter non molla la pista Gomez, anche se ci sono ambasciatori in azione tra l’Atalanta e l’argentino per provare a ricucire”, il commento del quotidiano.