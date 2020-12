Sconcerti: “Gasperini di gran lunga il migliore. Eriksen il flop della Serie A”

Gasperini in positivo, Eriksen in negativo. Mario Sconcerti, intervistato da TMW Radio, non ha dubbi sui nomi simbolo di queste prime 14 giornate di Serie A:

“Top e flop delle prime 14 giornate di Serie A? Tra i top senz’altro Immobile, la cui continuità è impressionante. Poi Mihajlovic, perché è stato un anno lungo e particolare per lui. E poi Gasperini, largamente il migliore. Come flop di sicuro Eriksen. La sorpresa invece Nzola, se giocasse in una big parlerebbero tutti di lui“.

(Fonte: TMW Radio)