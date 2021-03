Inter, scudetto e colpo-regalo? “Contatti approfonditi con Ausilio, chiesto bonus firma”

L'Inter che sogna lo scudetto pensa già a rinforzarsi per la prossima stagione: c'è un nome che corrisponderebbe al regalo perfetto

L'Inter continua a sognare il colpo Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è in scadenza di contratto a giugno con il Liverpool e, dato lo stallo nella trattativa per il rinnovo, tutto lascia pensare che l'amore con i Reds possa interrompersi al termine di questa stagione. L'ex PSV cerca una nuova sfida professionale e di certo le pretendenti non mancano. Fra queste c'è proprio l'Inter, che nei mesi scorsi, come scrive calciomercato.com, avrebbe portato avanti contatti approfonditi tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'entourage del calciatore.