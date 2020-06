C’è la firma di Hakimi. Presto un altro grande colpo? Pedullà: “Ora a sinistra l’Inter…”

Dopo aver messo a segno il colpo Hakimi dal Real Madrid via Borussia Dortmund (il giocatore ha firmato qualche minuto fa il suo contratto con il club per le prossime cinque stagioni), l’Inter continua a sondare il mercato in cerca di altri colpi. I nerazzurri non hanno mai nascosto di volersi rinforzare anche sulla fascia sinistra, dove si sono fatti tanti nomi: da Alaba a Gosens, da Emerson Palmieri a Marcos Alonso. Sull’argomento, Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha scritto:

“E per la corsia di sinistra, fondamentale, ora l’#Inter si concede una pausa di riflessione. Tra prestiti, eventuali riscatti e big che decidono“.