Inter, l’idea che ha preso corpo è una conferma inaspettata: “In arrivo il rinnovo di…”

Tra partenze e arrivi, l’Inter del prossimo anno sarà radicalmente diversa da quella che, tra luci e qualche ombra, sta chiudendo il campionato 2019-20. A cominciare, però, da alcune conferme. Tra cui quella inaspettata di Borja Valero. Dopo essere stato ai margini nei primi mesi della stagione, infatti, il centrocampista spagnolo si è ritagliato uno spazio importante all’interno della rosa. Ecco allora che, come riportato da calciomercato.com, in queste settimane in seno alla dirigenza ha preso corpo l’idea di rinnovare il suo contratto per un’altra stagione:

“… Conte e la dirigenza si siederanno al tavolo per programmare la stagione 2020/21. Che potrebbe vedere ancora Borja Valero in maglia nerazzurra: nelle ultime settimane ha preso corpo l’idea di prolungare per un altro anno il contratto dello spagnolo ex Fiorentina, decisivi saranno gli ultimi appuntamenti tra campionato ed Europa League per strappare il rinnovo“.

(Fonte: calciomercato.com)