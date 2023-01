Inter, Inzaghi: “Tantissima voglia di rivalsa. Spero di recuperare chi è fuori”

Si torna subito in campo. L'Inter proverà domani contro la Cremonese, in trasferta, a cancellare la delusione per i punti persi contro l'Empoli lunedì sera al Meazza. Un impegno facile sulla carta, ma da non sottovalutare assolutamente per i nerazzurri che non possono perdere ulteriore terreno in classifica. Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia dell'incontro ai microfoni di Inter TV: "Fortunatamente si torna subito in campo. Sono convinto che la mia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa dopo l'ultimo match disputato con l'Empoli".